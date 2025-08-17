女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年8月12日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝皆さんは、その人のためを思ってした行動を本人から否定されたことはありますか？ 否定する理由がまっとうなものであれば納得できるかもしれませんが、理不尽な理由だったら嫌な気持ちになってしまいますよね。今回は、彼氏に思いやりを持っ