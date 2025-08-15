17日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、前回に引き続き、MCの藤井隆と井上咲楽が沖縄へ。沖縄ミスコン界の3冠女王と、離島生まれのミーハーボーイのカップルが登場する。 【写真】沖縄3冠の美人妻笑った時の八重歯もチャーミング 妻は2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、さらに結婚後の2023年、琉球王国時代の歴史を伝えていく観光