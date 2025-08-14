サンワサプライ株式会社は、6段階調光と自在な角度調整が可能なLEDワークライト「LED-WL2」を8月下旬に発売予定。防水規格IPX6対応で、雨天でも使用できるLED作業灯だ。充電式でコードレス、自由な持ち運びができる。また、フック吊り下げや三脚取り付け、ネオジム磁石によるスチール面固定など、多彩な設置方法に対応し、あらゆる作業シーンを強力にサポートする。■照らしたい方向に角度を調整LEDの照射向きを自由に変えられ、光