トラウトを三振に切って取った大谷(C)Getty Images二刀流の偉才が、米球界屈指の大砲を翻弄した。現地時間8月13日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。初回のマウンドで、かつての同僚であるマイク・トラウトと2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以来、実に876日ぶりの対戦を実現。見事に三振に切って取った。【動画】トラウトを翻弄しての奪三振！大谷翔平の圧