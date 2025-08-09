のむ吉さんは当時、看護師として働いていました。ある日、職場で健康診断を受けることになった、のむ吉さん。レントゲン検査に向かったところ、担当医師からセクハラ被害を受けます。この日、レントゲン検査用の服を持っていなかった のむ吉さん。検査着を貸してくれるよう、医師にお願いしますが…。セクハラ被害の実体験と、自分を守ることの大切さを描いた作品、のむ吉(@nomkich1)さんが描く、『健康診断で騙されそうになった話