今年度の最低賃金の目安が時給1118円に。引き上げ額、率ともに過去最大の増加幅となった。【映像】最低賃金1118円に 街の声最低賃金の目安を議論する中央最低賃金審議会での話し合いは難航し、44年ぶりに7回目の審議にもつれ込む異例の展開となった。たどり着いた決着は、今年度の目安を、全国平均で時給1118円まで引き上げる方針となった。現在の1055円から目安通り63円引き上げられれば、最低賃金は約6％増え、過去最大の