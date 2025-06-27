6月24日、立憲民主党は常任幹事会を開き、参院選（公示7月3日、投開票7月20日）に元参院議員の蓮舫氏（57）を比例代表候補として擁立することを決めた。蓮舫氏は昨年夏の東京都知事選の出馬に伴い、公職選挙法の規定により20年務めた参院議員を失職するも、現職の都知事だった小池百合子氏（72）に完敗。得票数では石丸伸二氏に次ぐ3位と屈辱の結果に。投開票から6日後に彼女のインスタグラムアカウントにて行われた、長男で俳優の