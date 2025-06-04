【ファミリーマート】では、「アフタヌーンティー」とのコラボ商品が発売中！ 紅茶好き必見の2商品をセレクトしたので、お買い物の参考にしてみてください。 美味しいに決まってる！「アールグレイ香るケーキブレッド（オレンジピール入り）」 最初にご紹介するのは、@ftn_picsレポーターHaruさんが「こういうの探してたーッ！」と大興奮のこちら。紅茶ブラ