2025年6月3日、環球網は、米国企業が実施した米中両国の好感度に関する調査で、中国の好感度が米国を上回ったことが明らかになったと報じた。記事は、米モーニング・コンサルト社が日本やカナダ、フランス、ロシア、英国など41カ国の成人を対象に実施している米中両国の好感度調査において、5月末時点で中国の純好感度（肯定的な回答の割合から否定的な回答の割合を引いたもの）が8．8となったのに対して米国は-1．5となり、中国へ