国立極地研究所と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１８日、北極海やその周辺で今年の冬季に観測された海氷の最大面積が、観測を開始した１９７９年以降で最小となる１３７９万平方キロ・メートルにとどまったと発表した。北極の海氷は、地球温暖化の影響で減少傾向が続いている。北極の海氷は例年１０月〜翌年３月の冬季に拡大し、４月〜９月の夏季に縮小する。観測衛星「しずく」のデータによると、今冬の最大値は３月２０