É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤­¡¢²ÖÊ´¤äÆ°Êª¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¡ÖºÇ¶á¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ÖÊ´¾É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÉ¡¤¬¥à¥º¥à¥º¡Ä¡Ø´¨ÃÈº¹¥¢¥ì¥ë¥®ー¡Ù¤«¤â¡©¸¶°ø¤äÍ½ËÉºö¡¦²ÖÊ´¾É¤È¤Î¸«Ê¬¤±Êý Æü¾ïÅª¤ËÃ¯¤â¤¬È¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë¡Ö´¨ÃÈº¹¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ø²ÖÊ´¾É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡ÙÉ¡¤¬¥à¥º¥à¥º ――²ÖÊ´¾É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î