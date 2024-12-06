韓国尹錫悦大統領と与党「国民の力」の韓東勲代表がきょう午後に会談すると、韓国メディアが報じました。聯合ニュースは、関係者の話として「弾劾案の採決を控え、政局の状況について議論するのではないかと思う」と伝えています。