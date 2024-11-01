新生児室の赤ちゃんベネッセコーポレーションは1日、今年1月1日〜9月26日に生まれた赤ちゃんの名前の調査結果を発表した。最多の1位は男の子が碧（あお）、女の子が凛（りん）だった。いずれも昨年の2位からのランクアップ。2、3位は男の子が蓮（れん）、凪（なぎ）。女の子が陽葵（ひまり）、翠（すい）だった。名前の読みはいずれも主な読み方。今年の特徴としては、昨年100位以下だった藍（らん）が男の子39位、女の子71位