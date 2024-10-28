スターバックス」は、11月1日（金）から「ホリデーシーズン2024」を開催。初雪の贈り物として、ホリデー気分が高まる「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」を発売する。【写真】“ホイップかまくら”の中が気になる！「スターバックス コーヒー 初雪店」のイメージ図■マカダミアナッツ香るドリンク今回開催される「ホリデーシーズン2024」のテーマは「From_ To_ −Gift is limitless−」。身近な友達