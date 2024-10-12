「ジャングルポケット」元メンバー斉藤慎二（41）の妻でタレントの瀬戸サオリ（36）。いま、彼女のInstagramが荒れています。3000件を超えるコメントが殺到（10月11日時点）、一部に同情的な声もありますが、大半は批判的なコメントでした。周知のとおり、不同意性交などの疑いで書類送検され、10月7日に吉本興業を契約解除された斉藤。同日すぐに瀬戸サオリがInstagramに載せた謝罪文に「事実関係としましては、相手の方からも行