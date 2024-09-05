【闘病】｢⼤腸がん｣は他⼈事じゃない 人一倍健康自慢の40代女性は無自覚でもステージ3aMedical DOC

人一倍健康自慢の40代女性が大腸がん 無自覚でもステージ3aで目の前真っ暗

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 医療保険の見直しを機に大腸がん検診を受けたスポーツトレーナーの女性
  • 大腸がんの疑いを指摘されるも、立ち止まって下を向く時間はなかったと語る
  • ただ、ステージ3aと分かったときは、目の前が真っ暗になったとした
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