30代の作曲家が麻薬投薬後、暴れ回って警察に拘束された。【画像】「幸福感が強すぎて止められん」“麻薬前科5犯”の韓国女優2月26日、ソウル・江南（カンナム）警察麻薬類管理法違反と器物損壊の疑いで、作曲家のチェ氏（39）を拘束した。チェ氏は22日未明、ヒロポンを投薬して江南区・三成洞（カンナムグ・サムソンドン）の無人カフェで暴れ、店内の什器を破壊した疑いが持たれている。その後、チェ氏はカフェから離れ、上半身