マシュー・ペリーさん（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米ロサンゼルスの連邦地検は15日、米人気テレビドラマ「フレンズ」の主要登場人物、チャンドラーを演じた俳優マシュー・ペリーさん＝当時（54）＝の死亡に関与したとして医師ら5人を訴追したと発表した。死因の麻酔薬ケタミン過剰摂取に関わったと判断した。連邦地検によると、訴追されたのは医師2人やペリーさんの秘書、「ケタミンの女王」の異名を持つ麻薬密売人