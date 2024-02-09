Xでは現在、とある“異物混入事件”に注目が集まっています。さっそくこちらのポストをご覧ください。何だこれ…カステラ焼いたら異物混入したんだけど????(@beniyamiyakeより引用)(@beniyamiyakeより引用)ポストの主は栃木県真岡市にある「御菓子司 紅谷三宅」の店主、「和菓子職人 三宅 正晃(@beniyamiyake)」さん。カステラを焼いたところ、何やら異物が混入してしまったようで、「何だこれ…」と戸惑っている様子です。どれど