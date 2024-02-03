タレントの狩野英孝（41歳）が2月2日、自身のYouTubeチャンネルにて、ウキウキで購入した“如意棒”の開封生配信を実施。興奮しながら梱包を解いて取り出し、初めてポーズを決めて“如意棒”を回したところ、“如意棒”が部屋の照明に当たり電球がパリーン……。配信が急遽終了するというハプニングがあった。狩野は1月21日、自身のTwitter（X）で「西遊記で悟空が使ってる『ニョイボウ』を買うか迷い中。。3万円くらいする。めち