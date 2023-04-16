ブラジルのルラ大統領＝１４日、中国・北京市/Ken Ishii/Pool/Reuters（ＣＮＮ）中国を訪問したブラジルのルラ大統領は１５日、米国に対して戦争の扇動をやめるべきだと呼び掛けた。ルラ氏は北京市内での記者会見で、米国と欧州連合（ＥＵ）はウクライナでの戦争をあおらず、平和について語り始めるべきだと主張。ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領に、平和こそが全員の利益にかなうこと、現時点で戦争に関