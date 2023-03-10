駅弁の開発・販売など東海道新幹線のサービスを提供しているジェイアール東海パッセンジャーズ(JRCP)は、話題商品「ちいかわ駅弁」について、3月11日から3月14日までの販売分について、事前申込制による販売に変更した。【関連記事】東海道新幹線「ちいかわ駅弁」販売スタート、パーサー制服姿のポストカード付き、コラボグッズはトートバッグなど販売、行列発生やアクセス集中も/JR東海パッセンジャーズ東海道新幹線「ちいかわ駅