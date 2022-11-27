【上海時事】中国各地で新型コロナウイルス感染拡大を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策の下で行われている厳格な防疫態勢への反発が広がる中、最大の経済都市・上海市でも２６日夜から２７日未明にかけて抗議行動が発生し、インターネット交流サイト（ＳＮＳ）上では警察と衝突する映像が拡散した。集まった大勢の市民らは「共産党退陣、習近平（国家主席）退陣」と連呼し、ゼロコロナへの不満を表明。強権体制の中国で、最