【上海時事】中国各地で新型コロナウイルス感染拡大を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策の下で行われている厳格な防疫態勢への反発が広がる中、最大の経済都市・上海市でも２６日夜から２７日未明にかけて抗議行動が発生し、インターネット交流サイト（ＳＮＳ）上では警察と衝突する映像が拡散した。集まった大勢の市民らは「共産党退陣、習近平（国家主席）退陣」と連呼し、ゼロコロナへの不満を表明。強権体制の中国で、最
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Tバック姿で闊歩 カタールで炎上
- 2. 医師「ガリガリ君は救いの神」
- 3. 秋山黄色を逮捕 女性に暴行か
- 4. 台湾・蔡英文総統が辞任を表明
- 5. ロイホへの酷評 有名シェフ反応
- 6. 帰国のカズ 報道陣を「一喝」
- 7. 年収2千万円の金融マン 老後破産
- 8. なぜロッカー掃除? 海外から質問
- 9. 松本伊代 落とし穴で全治3カ月
- 10. ガラス張り図書館に「本が死ぬ」
- 1. 医師「ガリガリ君は救いの神」
- 2. 秋山黄色を逮捕 女性に暴行か
- 3. ガラス張り図書館に「本が死ぬ」
- 4. 「虐待されてます」娘の衝撃一言
- 5. プーチン氏「人は必ず死ぬもの」
- 6. 「震度７」でホワイトタイガー脱走の想…
- 7. 両陛下 報道配慮し撮り直し提案
- 8. コロナ後遺症患者 病院が拒否か
- 9. 愛子さまの衣装めぐり感嘆の声
- 10. ベラルーシのマケイ外相が急死、死因不…
- 1. 泉氏「首相は感覚が壊れている」
- 2. パン屋が次々倒産…店主の悲鳴
- 3. 当時の力士「八百長」当たり前
- 4. 復興相 疑惑巡り議員辞職の危機?
- 5. 激レア? ピンクの運転免許証とは
- 6. ふるさと納税で消防服購入が物議 クラ…
- 7. 秋葉大臣 旧統一教会“会費”「雑誌購…
- 8. 自民・甘利氏、新神奈川２０区から出馬…
- 9. 造園業男 イケない副業で荒稼ぎ
- 10. 大磯町長選と町議補選、２７日投開票 …
- 1. Tバック姿で闊歩 カタールで炎上
- 2. 台湾・蔡英文総統が辞任を表明
- 3. 「勘違い」で彼氏の家燃やす 米
- 4. 日本代表のユニ 英で高評価
- 5. ベラルーシ外相が急死 死因不明
- 6. アインシュタインに宇宙人説浮上
- 7. 2500人ヌードで皮膚がん啓発 豪
- 8. ドーハで日の丸持つ外国人が急増
- 9. 9歳でペンフレンド 68年後も交流
- 10. 故英女王 死の直前「後悔ない」
- 1. 年収2千万円の金融マン 老後破産
- 2. Amazon 整備済みApple製品がお得
- 3. 働かないおじさん リストラ加速?
- 4. Amazon「Fire TV Stick」50%オフ
- 5. Amazon Switch人気ソフトがお得
- 6. 「ヘルシオ」大幅プライスダウン
- 7. 学生が選んだ就職人気ランキング
- 8. 食費を安く すぐできる3つのコツ
- 9. AmazonセールでAirPods Proお得
- 10. 終末医療は虐待? 医師が語る理由
- 1. 住宅ローン支払い遅延 最多原因
- 2. 「iPhone SE 第4世代」3つの疑問
- 3. 「令和の伊能忠敬」ゼンリン募集
- 4. 東京23区 人気の公立小学校区は?
- 5. Twitter 主要広告の半数失ったか
- 6. 岩手県庁の投稿にTwitter民困惑
- 7. ラテ欄縦読み どう作っている?
- 8. 焼肉きんぐ「アカ名」に異例謝罪
- 9. Twitterに残った50人を突然解雇?
- 10. 大手4キャリア利用者のスマホ料金は月…
- 1. 帰国のカズ 報道陣を「一喝」
- 2. なぜロッカー掃除? 海外から質問
- 3. サウジ疑惑のPK 米報道も疑問視
- 4. 幕内力士 師匠の妻に暴力か
- 5. ネイマール じん帯損傷で欠場へ
- 6. イラン代表 死刑の可能性が浮上
- 7. デンマークGK神対応 ネット称賛
- 8. 日本ユニどこ? カタールで人気増
- 9. メッシの左足がチームを救い勝利
- 10. W杯観客席 目撃される大物が話題
- 1. ロイホへの酷評 有名シェフ反応
- 2. 松本伊代 落とし穴で全治3カ月
- 3. G坂本ついに処罰? 腫れ物扱いか
- 4. 人妻と不倫 しんいちを直撃60分
- 5. 小倉優子の早大受験 番組打切も
- 6. お菓子の「ステルス値上げ」真相
- 7. W杯でのゴミ拾いへの批判に指摘
- 8. 松本伊代が骨折「その年齢で…」
- 9. 夫との「絡み」戸田恵梨香が嫉妬
- 10. 高橋一生 過去に国民的女優が恋?
- 1. 挙式新婦のみ…新郎席にミッキー
- 2. 夫と新婦が不倫 結婚式場で遭遇
- 3. 「モテる大人の男性」特徴1位は
- 4. ユニクロ感謝祭 第2弾での注目品
- 5. セブンの新作 口の中で感動体験
- 6. 最高傑作? ユニクロ防寒アイテム
- 7. 「質問ある?」会議での最終奥義
- 8. 「調味料を変えるだけ」8kg減量
- 9. 食事マナーが悪すぎる 夫の職業
- 10. 妻から起業相談 夫の価値観一変