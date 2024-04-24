中国系企業が運営する動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の全米での利用禁止につながる法案が23日、米議会上院で賛成多数で可決された。下院では可決済みで、バイデン大統領の署名で成立する。米国で1.7億人が利用するとされる人気アプリだけに、激しい論議を呼ぶのは確実だ。反対派が法廷闘争に持ち込む可能性もある。米国では、TikTokのアプリを通じて、米国の情報が中国に漏れるといった懸念が、党派を超えて広が