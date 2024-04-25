今日25日、気象庁はこの先の1か月予報を発表。気温は全国的に平年より高い見込み。また、沖縄、九州〜東北にかけてを対象に「高温に関する早期天候情報」を発表。関東から九州北部は5月4日頃〜この時期としては「かなりの高温」予想。早い時期から本格的な暑さ対策を。数値予報モデルによる予測結果1か月平均の地上気圧は、日本の南と黄海に高気圧があり、その間の東シナ海から本州の南にかけては気圧の谷となっています。このため