鹿児島県瀬戸内町の加計呂麻島の海岸で、シュノーケリングをしていた男性が２３日から行方不明になっていていましたが、２４日朝、砂浜に打ちあがっているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 死亡したのは、東京都杉並区の会社員・堀川武晴さん（５９）です。古仁屋海上保安署によりますと、堀川さんは知人男性２人と２３日午後１時ごろから、瀬戸内町の加計呂麻島の伊子茂海岸でシュノーケリングをしてい