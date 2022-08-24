［ブリュッセル２３日ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）の行政執行機関、欧州委員会が２３日発表した８月の報告書で、欧州は少なくとも過去５００年で最悪の干ばつに直面していると指摘した。欧州大陸の３分の２は警戒または警告の状態にあり、内陸部での船舶輸送や発電、一部作物の収穫量に影響が出ているという。欧州委が監督する欧州干ばつ観測所（ＥＤＯ）の８月の報告書によると、欧州の４７％は土壌の水分不足が明らか