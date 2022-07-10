Image: アンカー・ジャパン この記事は2022年06月23日に公開された記事の再掲載です。 ずっと待ってた！恋い焦がれてた！いや〜、やっとですよ！今年4月に行われた｢Anker Power Conference 22 Spring｣で発表された、充電器でありモバイルバッテリーでもある2in1の｢Anker 511 Power Bank（PowerCore Fusion 5000）｣がようやく発売されました！ Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusio