『数学基本計算＆国語漢字語句特訓』開催のお知らせ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）が展開する、宮城県の総合進学塾あすなろ学院は、2026年7月23日（木）に中学3年生対象「数学基本計算＆国語漢字語句特訓」を開催いたします。

■計算・漢字の基礎力定着で実力アップを目指す

通常の授業や講習会での授業では、基本的な計算や漢字などに特別に時間を割くことはなかなか行いにくい状況です。しかし、このイベントで講習会前に基本的な計算力を定着させ、語句を暗記しておくことで、講習会の授業内容がスムーズに頭に入り、大きく実力を伸ばすことができます。

数学に苦手意識を持っていたり、漢字で点数を落としがちだったりする生徒でも、1枚1枚に全問正解の丸がつき、その積み重ねで合格することで、自信をもってその後の講習会に臨むことができます。

■「数学基本計算＆国語漢字語句特訓」概要

数学基本計算＆国語漢字語句特訓の様子

▷事前に数学の問題集と国語の漢字語句についてまとめた冊子を配布します。

数学のすべての問題が解けるようになること、国語のすべての漢字語句について書けるようになることを目標に、事前に各自準備を進めます。数学は、もし分からない問題などがあれば、教室の先生に聞くなどして解決をしておきます。

▷講習会初日にテストをします。

本当に解けるように、書けるようになっているかをテストします。すべて合格した生徒から帰宅することができますが、自習室で最後まで頑張る生徒も多いです。

▷基本を押さえた状態で、講習会に臨みます。

基本計算をここで仕上げておくことで、講習会中は文章題や関数図形など、やや発展的な内容に集中して時間を割くことが可能となります。

実際に取り組む問題例

■イベント開催に至る背景

宮城県の公立高校入試において、数学は平均点が40点台後半となることが多く、基本的に5教科の中で最も平均点が低い教科となっています。しかし、第1問の小問集合の配点は26点あり、第2問と合わせると配点は58点と、それだけで平均点を越えます。ゆえに、「第1問を完答し、第2問～第4問の中から取るべきところを取る」というのが学力によらない絶対条件となります。

国語についても、読み書き各3問（12点分）の漢字の出題があります。また、他教科であっても用語を答える際の漢字の間違いによる失点はあってはなりません。

そこで「数学の第1問・第2問レベルの基本問題」と「国語のよく出る漢字や、理科・社会の間違えやすい語句問題」に重点的に取り組む時間として、イベントの開催に至りました。

■イベント概要

・開催日：2026年7月23日（木）

・場 所：あすなろ学院各教室

・参加費：無料

・対 象：中学3年生

・詳 細：https://www.asunarogakuin.jp/57118/

■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10

Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。