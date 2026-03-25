奈良交通は、２０２６年３月２５日より、吉野熊野国立公園の一部であり、自然豊かで登山・ハイキング・トレッキングの名所として知られる奈良県上北山村大台ヶ原への直行バスを事前予約制に変更いたします。また、これに合わせてバスの愛称を新たに「大台ヶ原直通バス そらかぜ」とし、大台ヶ原をデザインしたラッピングを施すとともに、イオンモール橿原～大台ヶ原への往路乗車のお客様に乗車特典としてオリジナル手ぬぐいの配布を開始いたします。

このたびの事前予約制への変更は、お客様の座席を確約し、長距離の移動であっても、お客様に安心して快適にご乗車していただくことを目的としています。

「大台ヶ原直通バス そらかぜ」で、より多くのお客様に日本百名山にも選ばれている奥大和の絶景を訪れる楽しみを体験していただくことを期待しております。

詳細は下記の通りです。









記





１．運行計画

（１）時刻表

注）大和八木駅・橿原神宮前駅は、往路は乗車のみ、復路は降車のみとなります。





（２）運行日

２０２６年４月２５日（土）～２０２６年１１月２３日（月・祝）





（３）運 賃

大人片道３,１００円（イオンモール橿原・大和八木駅・橿原神宮前駅～大台ヶ原間）





２．ラッピング

大台ヶ原直通バス1台に専用ラッピングを実施します

※車両運用の都合上、ラッピングのない車両や通常の路線バス車両でも運行する場合があります。









３．乗車特典

「大台ヶ原直通バス そらかぜ」オリジナル手ぬぐい（W450mm×H350mm）

※往路（大台ヶ原行き）乗車時に配布します。復路乗車時の配布はございません。





４．ご予約・お問い合わせ

２０２６年３月２５日（水）より予約開始

（ご乗車の１ヶ月前の午前９時から予約可能）





（１）インターネットから予約（事前決済も可能）

https://www.narakotsu.co.jp/temporary/spring_oodaigahara/

（２）奈良交通 総合予約センター

TEL：０７４２（２２）５１１０（営業時間：９：００～１８：００ 年中無休）

（３）当日空席があれば、予約なしでも交通系ＩＣカード、現金で乗車可能





以 上