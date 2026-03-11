ふるさと納税サイト「ふるなび」が『紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン』を開始！
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、『紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン』を2026年3月11日（水）12:00より開始しました。
紹介を受けた方が「紹介コード」を利用して事前エントリー＆5,000円以上のチャージをされると、紹介をする方・紹介を受けた方どちらにもふるなびマネー（期間限定）500円分を後日プレゼントいたします。
さらに、紹介をする方は複数人※に紹介することが可能で、紹介を受けた方が条件を満たす度にふるなびマネー（期間限定）をプレゼントいたします。
※紹介をする方がもらえる特典は、キャンペーンにつき最大ふるなびマネー（期間限定）5,000円分（10人紹介まで）となります。
■キャンペーン詳細
紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン
https://furunavi.jp/c/cp_money_referral202603
■期間
2026年3月11日（水）12:00～2026年4月5日（日）23:59
■参加条件
【紹介をする方】
１.ログインする
２.紹介コードを発行し、シェアする
３.紹介を受けた方が紹介コードを入力し、事前エントリーした後、ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、期間中にふるなびマネーを5,000円以上※チャージする
【紹介を受けた方】
１.ログイン、または新規会員登録をする
２.紹介コードを入力し、事前エントリーする
３.ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、期間中にふるなびマネーを5,000円以上※チャージする
※同時開催中のキャンペーンにより付与されるふるなびマネー（期間限定）を除いて5,000円以上のチャージが必要になります。
※チャージには本人認証が必要です。
■注意事項
・同時開催中のキャンペーン「5%即増量！付与上限なし！2026年春のふるなびマネー即増量キャンペーン」(https://money.furunavi.jp/campaigns/202603)とも併用可能です。
・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合があります。
・本キャンペーンには注意事項がありますのでご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。
■ふるなびマネーについて
■ふるなびマネーの特徴
１.キャンペーンに参加してチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる
キャンペーンに事前エントリーのうえチャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与されます。
増量付与されたふるなびマネーは、ふるなびマネー1円=1円相当として、対応店舗・サービスでの決済に利用できます。
２.キャンペーンを利用しながら、必要な金額だけを賢くチャージ
ご利用額にあわせてキャンペーン適用による増量付与分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできます。（※）
※特許出願中：特願2025-189116
ふるなびマネーについてはこちら
https://money.furunavi.jp/
■ふるなびマネーが使える店舗・サービス
全国の宿泊施設やさまざまなサービスで利用可能です。
※今後も対応店舗・サービスの拡大を検討しています。
■チャージに利用できる決済方法
・クレジットカード（5大国際ブランド Visa／MasterCard／JCB／American Express／Diners Club対応）
【会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階
代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
【事業概要】
アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。
ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。
寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。
【本リリースに関するお問合せ】
株式会社アイモバイル 事業企画本部 マーケティング戦略部
Mail：support@furunavi.jp
※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。
https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media