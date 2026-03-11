ふるさと納税サイト「ふるなび」が『紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン』を開始！

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、『紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン』を2026年3月11日（水）12:00より開始しました。

紹介を受けた方が「紹介コード」を利用して事前エントリー＆5,000円以上のチャージをされると、紹介をする方・紹介を受けた方どちらにもふるなびマネー（期間限定）500円分を後日プレゼントいたします。

さらに、紹介をする方は複数人※に紹介することが可能で、紹介を受けた方が条件を満たす度にふるなびマネー（期間限定）をプレゼントいたします。

※紹介をする方がもらえる特典は、キャンペーンにつき最大ふるなびマネー（期間限定）5,000円分（10人紹介まで）となります。

■キャンペーン詳細

紹介するたび500円分！最大5,000円分のふるなびマネーがもらえる！ふるなびマネー紹介キャンペーン

https://furunavi.jp/c/cp_money_referral202603

■期間

2026年3月11日（水）12:00～2026年4月5日（日）23:59

■参加条件

【紹介をする方】

１.ログインする

２.紹介コードを発行し、シェアする

３.紹介を受けた方が紹介コードを入力し、事前エントリーした後、ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、期間中にふるなびマネーを5,000円以上※チャージする

【紹介を受けた方】

１.ログイン、または新規会員登録をする

２.紹介コードを入力し、事前エントリーする

３.ふるなびWEBサイトまたはふるなびアプリでログイン状態にて、期間中にふるなびマネーを5,000円以上※チャージする

※同時開催中のキャンペーンにより付与されるふるなびマネー（期間限定）を除いて5,000円以上のチャージが必要になります。

※チャージには本人認証が必要です。

■注意事項

・同時開催中のキャンペーン「5%即増量！付与上限なし！2026年春のふるなびマネー即増量キャンペーン」(https://money.furunavi.jp/campaigns/202603)とも併用可能です。

・本キャンペーンは、予告なく中断、中止、変更する場合があります。

・本キャンペーンには注意事項がありますのでご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。

■ふるなびマネーについて

■ふるなびマネーの特徴

１.キャンペーンに参加してチャージするだけで、おトクにマネーが貯まる

キャンペーンに事前エントリーのうえチャージするだけで、キャンペーン内容に応じたふるなびマネーが増量付与されます。

増量付与されたふるなびマネーは、ふるなびマネー1円=1円相当として、対応店舗・サービスでの決済に利用できます。

２.キャンペーンを利用しながら、必要な金額だけを賢くチャージ

ご利用額にあわせてキャンペーン適用による増量付与分を自動計算し、必要な金額だけを賢くチャージできます。（※）

※特許出願中：特願2025-189116

ふるなびマネーについてはこちら

https://money.furunavi.jp/

■ふるなびマネーが使える店舗・サービス

全国の宿泊施設やさまざまなサービスで利用可能です。

※今後も対応店舗・サービスの拡大を検討しています。

■チャージに利用できる決済方法

・クレジットカード（5大国際ブランド Visa／MasterCard／JCB／American Express／Diners Club対応）

【会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者 ： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【事業概要】

アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。

ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。

寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル 事業企画本部 マーケティング戦略部

Mail：support@furunavi.jp

※メディア関係者様は以下の専用フォームよりご連絡ください。

https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media