【新刊書籍】『過去問題で学ぶQC検定1級　2025・2026年版』ご予約受付中！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2025年7月25日（金）に『過去問題で学ぶQC検定1級 2025・2026年版』を発行いたします。

『過去問題で学ぶQC検定』シリーズは、品質管理検定（QC検定）の試験問題を実務者の立場より解説しており、お客様に大変ご好評をいただいております。本書には、2025年3月までに実施された4回（第36回～第39回）の試験問題と解答・解説が収録されています。QC検定対策や品質管理知識の確認に、ぜひご利用ください。

《書籍のご案内》

『過去問題で学ぶQC検定1級 2025・2026年版』

2025年7月25日発行予定

監修・委員長 仁科 健

QC検定過去問題解説委員会 著

税込価格：5,500円 A5判・340頁

ISBN：9784542505391

ご予約・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350539&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_1

◇目次

発刊にあたって

委員会名簿

品質管理検定（QC検定）の概要

出題分野マトリックス

《問題編》

問題

解答記入欄

付表

《解説編》

出題傾向の解説

基準解答

解説

実践現場での活用方法

《QC検定1級の目指す能力レベル》

・組織内で発生するさまざまな問題に対して、品質管理の側面からどのようにすれば解決や改善ができるかを把握しており、それらを自分で主導していくことが期待されるレベルです。また、自分自身で解決できないようなかなり専門的な問題については、少なくともどのような手法を使えばよいのかという解決に向けた筋道を立てることができる力を有しているようなレベルです。

・組織内で品質管理活動のリーダーとなる可能性のある人に最低限要求される知識を有し、その活用の仕方を理解しているレベルです。

《QC検定関連書籍》

・『CBT対応版 模擬問題で学ぶQC検定』シリーズ

QC検定（3級・4級）がCBT化！QC検定運営委員会が監修・執筆した、公式の模擬問題・解説書です。

『CBT対応版 模擬問題で学ぶQC検定3級』

品質管理検定運営委員会 委員長 新藤 久和 監修

税込価格：2,200円 A5判・156頁

ISBN：9784542505360

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350536&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_2

『CBT対応版 模擬問題で学ぶQC検定4級』

品質管理検定運営委員会 委員長 新藤 久和 監修

税込価格：1,980円 A5判・146頁

ISBN：9784542505377

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350537&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_3

・『合格をつかむ！QC検定 重要ポイントの総仕上げ』シリーズ

短期間で効率的に要点を確認したい方におススメ！試験前の総仕上げや、実務の場面でもハンドブック的にお役立ていただけます。

『合格をつかむ！ QC検定2級 重要ポイントの総仕上げ』

仁科 健 編

税込価格：2,970円 A5判・288頁

ISBN：9784542505346

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350534&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_4

『合格をつかむ！ QC検定3級 重要ポイントの総仕上げ』

仁科 健 編

税込価格：1,980円 A5判・168頁

ISBN：9784542505308

ご購入・詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0100/index/?syohin_cd=350530&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_5

その他QC検定関連書籍はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_QC&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_6

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL csd@jsa.or.jp）

《QC検定試験のご案内》

試験の日程や申込方法などの詳細情報は、QC検定WEBサイトをご確認ください。

詳しくはこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_7

（担当部門：QC検定センター E-MAIL kentei@jsa.or.jp）

《関連セミナーのご案内》

日本規格協会では、QC検定のレベル別に各種セミナーを提供しております。品質管理を初めて学習する方も基礎からしっかり学ぶことができます。

セミナーの詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=seminar_common&page_id=s_j_QC_seminar&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250627_8

（担当部門：研修事業部 研修チーム E-MAIL etd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。