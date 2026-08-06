「かわいいストーカーに追われています。犬……？？？」ーー。そんなコメントとともにThreadsへ投稿された動画が、大きな話題を呼んでいます。



【動画】ストーカーからのジャンプ！ 最後の満足顔に注目

映っているのは、元保護猫の「ROCK（ロック）」くん（4歳・男の子）。お風呂上がりの飼い主さんのあとを追いかけ、家の中を一緒に移動しています。



飼い主さんが走って逃げるとーー。



ROCKくんも一目散に追跡。



行ったり来たりする飼い主さんのあとを追いかけます。



最後は勢いよく腕の中へジャンプ！



抱っこされ、へそ天になる姿はとてもキュートです。



この微笑ましい光景に1.5万件を超える「いいね」が寄せられ、「これはかわいい」「こんな子いたら毎日デレデレ」「うれしいストーカー」「うらやましい」「仲間に入れて！」「完全に親子ですね」「間違いなく犬です（笑）」「甘えん坊さんですね」「ずっと追われたい！」といった温かい声が相次いでいます。



姿が見えなくなると鳴いて呼ぶ甘えん坊

飼い主のyu-kaさん（@rock.bunny__）によると、この動画は、お風呂上がりに見せる日常のひとこまを捉えたものだそうです。



「お風呂上がりに私が家の中を動き回っていると、いつも後ろについてくるので、走りながら逃げて遊んでいました。ジャンプは1歳半頃からするようになりました」



同居するもう1匹の猫も、ROCKくんの姿を見て覚えたのか、同じようにジャンプすることがあるのだとか。中でもROCKくんは特に甘えん坊で、飼い主さんが自宅にいる間は、ほとんどそばを離れないといいます。



「大体、膝の上にいるか、同じ部屋の飼い主が見えるところに居ます。飼い主の姿が見えなくなると、低い声で『ミャオ、ミャオ』と鳴き、飼い主が返事をすると『ニャーン』と駆け足で近づいて来ます」



走ってきた勢いのまま腕の中へ飛び込んでくるROCKくん。yu-kaさんは、毎回確実に受け止めようと心に決めているそうです。



「かわいいのはもちろんですが、落としてしまうと、ロックが怖がって飛んでくることがなくなってしまうのではないかと思い、『必ずキャッチする！』と心に決めています」



抱っこされたあとには、ROCKくんならではの甘え方をするそうでーー。



「このあとは飼い主の指を吸います。ジャンプしてまで甘えに来るのは、母猫を求めるような気持ちや、甘えたい気持ちの表れなのではないかと思っています」



外で衰弱していた子猫時代を経て、家族のもとへ

ROCKくんと出会ったのは2022年7月。屋外で見つけた際、近くに母猫の姿はなかったといいます。



「近くに母猫の姿もなく、排便があり確認するとバッタ等の虫で…。声もかすれており、猫風邪をひいていて、母猫が来るか半日程待ちました。夏ということもあり、今にも倒れそうなほど足取りがおぼつかなかったので、病院へ連れて行きました」



治療と隔離期間を終え、室内で自由に過ごせるようになると、ROCKくんは飼い主さんと同じ布団で眠るように。やがて、眠っている飼い主さんの耳たぶを吸う姿が見られるようになりました。



「2022年8月頃から、寝ている飼い主の耳たぶをちゅぱちゅぱ吸うようになりました。ピアスホールがあり誤飲のおそれもあったので、代わりになればと考えて指を差し出したところ、気に入って吸ってくれるようになりました」



獣医師から、気が済むまで続けることで自然におさまる子もいると聞き、無理に止めず見守ってきたyu-kaさん。現在は、ROCKくんが気持ちを落ち着かせるための習慣になっているそうです。



「そのまま落ち着くときの習慣になってしまい、一日中吸っています（笑）。外で過ごした経験が不安だったのか、たまに不安そうな様子を見せることもありますが、心を許すのはとても早いです。基本的には人間が大好きで、お客さんにもすりすり甘えに行きます」



犬に育てられたから？ 優しいお兄ちゃんに成長

人が大好きなROCKくんは、ほかの動物にも穏やかに接します。先住犬には反抗せず、後輩猫にはお気に入りのおもちゃを譲ることもあるそうです。



「私が一時的に子猫を5匹保護していたときも、子猫たちに威嚇することなく見守っていました。後輩猫とは、いつも抱き合って寝ています」



幼い頃から先住犬と一緒に暮らしてきたことも、犬のような振る舞いに影響しているのかもしれないと、飼い主さんは笑います。



「犬に育てられたから、犬みたいなのかもしれません…（笑）」



大好きな飼い主さんのあとをどこまでも追いかけ、腕の中へ迷わず飛び込むROCKくん。人にも動物にもまっすぐな愛情を向ける姿は、これからもご家族の毎日にたくさんの笑顔をもたらしてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）