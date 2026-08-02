TVから消えたフジテレビ“元人気女子アナ”、キャミソール＆日焼けした素肌に反響
フジテレビの元アナウンサーで現社員の秋元優里が1日までにInstagramを更新。キャミソール姿を披露すると、ファンから「やっぱ、かわい〜」「カッコいい」といった反響が寄せられた。
【写真】テレビから消えたフジ元女子アナ、モデル級スタイル！ クールな全身ショットや可愛い笑顔ショットも（全5枚）
秋元が「Red hot summer」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には黒キャミソールと赤いボトムスで、サングラスをかけて佇む全身ショットやサングラスを外してカメラに弾ける笑顔を見せる姿が収められている。
日焼けした素肌をあらわにした彼女の投稿にファンからは「やっぱ、かわい〜」「優里さんにメロメロになりそう」「飾らない笑顔がとても素敵」「すごくカッコいいです」などの声が集まっている。
■秋元優里（あきもとゆり）
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（@yuri_akimoto_1983）
【写真】テレビから消えたフジ元女子アナ、モデル級スタイル！ クールな全身ショットや可愛い笑顔ショットも（全5枚）
秋元が「Red hot summer」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には黒キャミソールと赤いボトムスで、サングラスをかけて佇む全身ショットやサングラスを外してカメラに弾ける笑顔を見せる姿が収められている。
■秋元優里（あきもとゆり）
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（@yuri_akimoto_1983）