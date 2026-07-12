前田一浩さん

盛岡西署は12日、岩手県の岩手山（2038メートル）で、東京都豊島区の前田一浩さん（63）が登山中に体調不良で倒れて死亡したと発表した。前田さんは2022〜23年に総務省消防庁長官を務めた。署は病死とみて調べている。

署によると、前田さんは11日午後2時半ごろ、知人ら6人と共に登山中、8合目付近で倒れ、同行者が119番した。連絡を受けた県警山岳救助隊などが、同日午後10時ごろに9合目の避難小屋で合流。下山後の12日正午過ぎに死亡を確認した。