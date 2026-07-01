ルミネ新宿ほかにドラミの限定メニュー＆アイテムが登場！約40店舗が参加する初の大型イベント「HI！DORAMI」開催
ニュウマン新宿・イイトルミネ新宿では2026年7月2日(木)〜8月31日(月)、ルミネ新宿では2026年8月6日(木)〜9月16日(水)の期間、ドラミの商品やメニューを楽しめる大型イベント「HI！DORAMI」が開催される。
【画像】ルミネ新宿ほかでドラミの限定メニュー＆アイテムが登場！
ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場するほか、オリジナルホログラムステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選でドラミの限定アイテムなどが当たるプレゼントキャンペーンを実施。
各館限定でのノベルティキャンペーンなど、夏休みのショッピングが楽しくなるコンテンツが盛りだくさんだ。
■限定メニュー＆アイテムの販売
期間中はLE PAIN de joel Robuchon「ドラミのメロンパン」(540円／ニュウマン新宿1階)、RUMBLE CRUMBLE「ミニクッキー」(680円／イイトルミネ新宿)など、各ショップで限定メニュー＆アイテムが販売される。
LE PAIN de Joël Robuchon「ドラミのメロンパン」540円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿1階
ドラミの大好物メロンパンをイメージ。メロン入りブリオッシュ生地に、リボンやお花がかわいらしく飾られる。
LA MAISON DU CHOCOLAT「ドラえもん＆ドラミ限定ギフトボックス」2970円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿2階
外側はさくっと、中はしっとり。夏に人気のメゾンのフィナンシェを、ドラえもん＆ドラミのキュートなスリーブが付いた箱に詰める。4種類のフレーバーが楽しめる、満足感が高い限定ボックス。
ICHIBIKO「ドラミのいちごのジャムクッキー缶」3240円
販売期間：7月中旬〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
自家製いちごジャムを使った2種のクッキーや、フリーズドライ苺にチョコレートの甘みをとじ込めた沁みチョコ、やさしい口どけのいちごメレンゲなど、イチゴの自然な味わいを活かした異なる食感とフレーバーをぎゅっと詰め合わせたクッキー缶。
※7月中旬頃より販売開始予定。販売開始時期は変更となる場合あり。
Petrichor Bakery and Cafe「ドラミのポケットメロンパン」イートイン990円／テイクアウト972円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
ドラミのポケットをイメージした、赤いチェック柄のメロンパン。なめらかなカスタードクリームをたっぷり包み、サクふわ食感に仕上げている。リボン型のチョコレートがかわいい、見た目も楽しめる一品。
一汁旬菜日本橋だし場「ドラミの華味鳥そぼろ丼」「ドラえもんの国産牛しぐれ煮丼」各1350円
販売期間：7月中旬〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
丸形のお弁当の中心にはそれぞれ九州産華味鳥と国産牛しぐれを使用。外側を彩る錦糸卵と風味豊かなだしご飯がおいしさを引き立てる。子どもから大人まで楽しめるやさしい味わい。購入時にオリジナル巾着袋ももらえる。
※7月中旬頃より販売開始予定。販売開始時期は変更となる場合あり。
PIERRE MARCOLINI「セレクション7個入りDorami」3564円／「セレクション7個入りDoraemon」3564円／セレクション7個入りPremium」3996円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキソト
ピエールマルコリーニの定番人気「クールシリーズ」、こだわりのカカオを使用した「グランクリュシリーズ」、口当たりのよさが人気の「プラリネシリーズ」の詰め合わせ。
35MM「DORAEMON & DORAMI COOKIE PACK(LIMITED)+EXCLUSIVE SHOPPER」2500円
販売期間：7月2日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：イイトルミネ新宿
ドラえもんカラーの缶はプレーン味、ドラミカラーの缶はチョコチップ味のクッキーが入っていて、2種類のクッキーをオリジナルケースに収めた限定パック。限定ショッパー付きなので、お土産やプレゼントにもおすすめ。
cacaosic / DEARS「ドラミのレモンミルクソフトクリーム」972円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
※販売開始時期は変更となる場合がございます。
ドラミのピック(デザイン全5種)がランダムで2枚付いてくる！北海道ミルクの優しい甘さと瀬戸内レモンのさわやかな味わいを楽しめるレモンミルクソフトクリーム。
RUMBLE CRUMBLE「ミニクッキー」680円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
小箱の中に、パッケージングされたミニクッキーが入った商品。小箱の上面のデザインは、ドラえもん・ドラミをあしらった限定パッケージ。
立鮨すし横「いつでもどこでも楽しめる『ドラミのお寿司』」880円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
玉子、えび、いなり寿司、巻寿司をセットにした弁当。
マンゴツリーカフェ「ドラミプリン」790円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 7階
マンゴツリーカフェ人気の手作りマンゴプリンをベースに、フルーツと生クリームでドラミ風に仕上げている。見た目も楽しく子どもから大人まで楽しめる限定スイーツ。
大かまど飯寅福「ドラえもんレモンスカッシュ」「ドラミパインミルク」各680円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 7階
ドラえもんとドラミをイメージしたレモンスカッシュとパインミルク。グラスには、それぞれのキャラクターをイメージして、鈴が取り付けられた紐が飾られる。
LADUREE「プリントマカロン“ドラえもん”」「プリントマカロン“ドラミ”」各557円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 1階
人気定番フレーバー、ヴァニーユのマカロンに、ドラえもん、ドラミをデザインしたプリントマカロンを限定で販売する。
HANDBAKES「ドラミパフェ」1800円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 3階
マンゴーを主役とした、華やかな色味が目を引くパフェ。トッピングにはドラミのリボンや、しっぽのお花をモチーフにしたチョコレートを使用し、キャラクターらしさがさりげなく表現されている。
YANUK「ドラえもんポーチ」各5720円
販売期間：8月6日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 3階
ドラえもんとドラミの描き下ろしイラストをプリントした限定ポーチ。マチ付きで収納力があり、ストラップを使ってトートバッグのハンドルに取り付けることも可能。
イセタンミラー メイク＆コスメティクス「ドラミリップケース」3630円
販売期間：8月6日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2階
かわいらしいドラミのアクリルチャーム付きリップケース。
■限定ノベルティ企画
■(1)「HI！DORAMI」限定商品購入でステッカープレゼント
「HI！DORAMI」限定商品を購入した人に、各館ごと・配布期間ごとに異なるデザインのオリジナルホログラムステッカー1つをプレゼント。
＜開催期間＞
【ニュウマン新宿／イイトルミネ新宿】第1弾：2026年7月2日(木)〜7月31日(金)／第2弾：8月1日(土)〜8月31日(月)
【ルミネ新宿】8月6日(木)〜9月16日(水)
※数量限定、なくなり次第終了
※デザインは選べない
■(2)【ニュウマン新宿】デジタルスタンプラリーでノベルティプレゼント！
ニュウマン新宿の「HI！DORAMI」限定デザインの商品を販売する対象ショップで買い物をするとスタンプを取得可能。3ショップ以上の買い回りでスタンプを3つ集めると、4階サービスカウンターでの画面を提示することでオリジナルアクリルクリップがもらえる。
＜開催期間＞
2026年7月2日(木)〜8月31日(月)
※なくなり次第終了
■館内装飾
「HI！DORAMI」オリジナルキービジュアルの装飾が期間限定で各所に登場。いつもの買い物がさらに楽しくなるような装飾が順次展開される。「HI！DORAMI」限定商品と合わせて撮影を楽しもう。
＜ニュウマン新宿＞
場所：ニュウマン新宿2階 NEWoMan ART wall.(JR新宿駅ミライナタワー改札横)／ニュウマン新宿2階 エキナカPetrichor Bakery and Cafe前
＜イイトルミネ新宿＞
場所：イイトルミネ新宿中央通路側入口ほか
＜ルミネ新宿＞
場所：ルミネ新宿ルミネ1、ルミネ2館内各所
※期間については別途SNSなどで発表あり
■プレゼントキャンペーン
ルミネのアプリ「ONE LUMINE」に連携しているクレジットカードにて、期間中「HI！DORAMI」限定商品を販売する対象ショップを3ショップ利用すると、抽選で限定アイテムが当たるキャンペーンを実施。さらに、3館を各1ショップ以上買い回ると当選確率アップ。
実施期間：2026年8月6日(木)〜9月16日(水)
※対象の購入期間は2026年7月2日(木)〜9月16日(水)
※詳細は公式サイトで確認を
■ドラえもんPOPｰUP SHOP開催
＜ニュウマン新宿＞
期間：2026年7月14日(火)〜7月27日(月)
場所：2階 エキナカ イベントスペース
＜ルミネ新宿＞
期間：2026年8月20日(木)〜9月15日(火)
場所：ルミネ2 2階 イベントスペース2
ドラえもんグッズが大集合！毎日が楽しくなるアイテムが幅広く勢ぞろい！
(C)Fujiko‑Pro, Shogakukan,TV Asahi, Shin‑ei, and ADK
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ルミネ新宿ほかでドラミの限定メニュー＆アイテムが登場！
ドラミデザインの限定メニューやアイテムが約40ショップで登場するほか、オリジナルホログラムステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選でドラミの限定アイテムなどが当たるプレゼントキャンペーンを実施。
■限定メニュー＆アイテムの販売
期間中はLE PAIN de joel Robuchon「ドラミのメロンパン」(540円／ニュウマン新宿1階)、RUMBLE CRUMBLE「ミニクッキー」(680円／イイトルミネ新宿)など、各ショップで限定メニュー＆アイテムが販売される。
LE PAIN de Joël Robuchon「ドラミのメロンパン」540円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿1階
ドラミの大好物メロンパンをイメージ。メロン入りブリオッシュ生地に、リボンやお花がかわいらしく飾られる。
LA MAISON DU CHOCOLAT「ドラえもん＆ドラミ限定ギフトボックス」2970円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿2階
外側はさくっと、中はしっとり。夏に人気のメゾンのフィナンシェを、ドラえもん＆ドラミのキュートなスリーブが付いた箱に詰める。4種類のフレーバーが楽しめる、満足感が高い限定ボックス。
ICHIBIKO「ドラミのいちごのジャムクッキー缶」3240円
販売期間：7月中旬〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
自家製いちごジャムを使った2種のクッキーや、フリーズドライ苺にチョコレートの甘みをとじ込めた沁みチョコ、やさしい口どけのいちごメレンゲなど、イチゴの自然な味わいを活かした異なる食感とフレーバーをぎゅっと詰め合わせたクッキー缶。
※7月中旬頃より販売開始予定。販売開始時期は変更となる場合あり。
Petrichor Bakery and Cafe「ドラミのポケットメロンパン」イートイン990円／テイクアウト972円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
ドラミのポケットをイメージした、赤いチェック柄のメロンパン。なめらかなカスタードクリームをたっぷり包み、サクふわ食感に仕上げている。リボン型のチョコレートがかわいい、見た目も楽しめる一品。
一汁旬菜日本橋だし場「ドラミの華味鳥そぼろ丼」「ドラえもんの国産牛しぐれ煮丼」各1350円
販売期間：7月中旬〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキナカ
丸形のお弁当の中心にはそれぞれ九州産華味鳥と国産牛しぐれを使用。外側を彩る錦糸卵と風味豊かなだしご飯がおいしさを引き立てる。子どもから大人まで楽しめるやさしい味わい。購入時にオリジナル巾着袋ももらえる。
※7月中旬頃より販売開始予定。販売開始時期は変更となる場合あり。
PIERRE MARCOLINI「セレクション7個入りDorami」3564円／「セレクション7個入りDoraemon」3564円／セレクション7個入りPremium」3996円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：ニュウマン新宿エキソト
ピエールマルコリーニの定番人気「クールシリーズ」、こだわりのカカオを使用した「グランクリュシリーズ」、口当たりのよさが人気の「プラリネシリーズ」の詰め合わせ。
35MM「DORAEMON & DORAMI COOKIE PACK(LIMITED)+EXCLUSIVE SHOPPER」2500円
販売期間：7月2日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：イイトルミネ新宿
ドラえもんカラーの缶はプレーン味、ドラミカラーの缶はチョコチップ味のクッキーが入っていて、2種類のクッキーをオリジナルケースに収めた限定パック。限定ショッパー付きなので、お土産やプレゼントにもおすすめ。
cacaosic / DEARS「ドラミのレモンミルクソフトクリーム」972円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
※販売開始時期は変更となる場合がございます。
ドラミのピック(デザイン全5種)がランダムで2枚付いてくる！北海道ミルクの優しい甘さと瀬戸内レモンのさわやかな味わいを楽しめるレモンミルクソフトクリーム。
RUMBLE CRUMBLE「ミニクッキー」680円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
小箱の中に、パッケージングされたミニクッキーが入った商品。小箱の上面のデザインは、ドラえもん・ドラミをあしらった限定パッケージ。
立鮨すし横「いつでもどこでも楽しめる『ドラミのお寿司』」880円
販売期間：7月2日(木)〜8月31日(月)
販売場所：イイトルミネ新宿
玉子、えび、いなり寿司、巻寿司をセットにした弁当。
マンゴツリーカフェ「ドラミプリン」790円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 7階
マンゴツリーカフェ人気の手作りマンゴプリンをベースに、フルーツと生クリームでドラミ風に仕上げている。見た目も楽しく子どもから大人まで楽しめる限定スイーツ。
大かまど飯寅福「ドラえもんレモンスカッシュ」「ドラミパインミルク」各680円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 7階
ドラえもんとドラミをイメージしたレモンスカッシュとパインミルク。グラスには、それぞれのキャラクターをイメージして、鈴が取り付けられた紐が飾られる。
LADUREE「プリントマカロン“ドラえもん”」「プリントマカロン“ドラミ”」各557円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 1階
人気定番フレーバー、ヴァニーユのマカロンに、ドラえもん、ドラミをデザインしたプリントマカロンを限定で販売する。
HANDBAKES「ドラミパフェ」1800円
販売期間：8月6日(木)〜9月16日(水)
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 3階
マンゴーを主役とした、華やかな色味が目を引くパフェ。トッピングにはドラミのリボンや、しっぽのお花をモチーフにしたチョコレートを使用し、キャラクターらしさがさりげなく表現されている。
YANUK「ドラえもんポーチ」各5720円
販売期間：8月6日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ1 3階
ドラえもんとドラミの描き下ろしイラストをプリントした限定ポーチ。マチ付きで収納力があり、ストラップを使ってトートバッグのハンドルに取り付けることも可能。
イセタンミラー メイク＆コスメティクス「ドラミリップケース」3630円
販売期間：8月6日(木)〜なくなり次第終了
販売場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2階
かわいらしいドラミのアクリルチャーム付きリップケース。
■限定ノベルティ企画
■(1)「HI！DORAMI」限定商品購入でステッカープレゼント
「HI！DORAMI」限定商品を購入した人に、各館ごと・配布期間ごとに異なるデザインのオリジナルホログラムステッカー1つをプレゼント。
＜開催期間＞
【ニュウマン新宿／イイトルミネ新宿】第1弾：2026年7月2日(木)〜7月31日(金)／第2弾：8月1日(土)〜8月31日(月)
【ルミネ新宿】8月6日(木)〜9月16日(水)
※数量限定、なくなり次第終了
※デザインは選べない
■(2)【ニュウマン新宿】デジタルスタンプラリーでノベルティプレゼント！
ニュウマン新宿の「HI！DORAMI」限定デザインの商品を販売する対象ショップで買い物をするとスタンプを取得可能。3ショップ以上の買い回りでスタンプを3つ集めると、4階サービスカウンターでの画面を提示することでオリジナルアクリルクリップがもらえる。
＜開催期間＞
2026年7月2日(木)〜8月31日(月)
※なくなり次第終了
■館内装飾
「HI！DORAMI」オリジナルキービジュアルの装飾が期間限定で各所に登場。いつもの買い物がさらに楽しくなるような装飾が順次展開される。「HI！DORAMI」限定商品と合わせて撮影を楽しもう。
＜ニュウマン新宿＞
場所：ニュウマン新宿2階 NEWoMan ART wall.(JR新宿駅ミライナタワー改札横)／ニュウマン新宿2階 エキナカPetrichor Bakery and Cafe前
＜イイトルミネ新宿＞
場所：イイトルミネ新宿中央通路側入口ほか
＜ルミネ新宿＞
場所：ルミネ新宿ルミネ1、ルミネ2館内各所
※期間については別途SNSなどで発表あり
■プレゼントキャンペーン
ルミネのアプリ「ONE LUMINE」に連携しているクレジットカードにて、期間中「HI！DORAMI」限定商品を販売する対象ショップを3ショップ利用すると、抽選で限定アイテムが当たるキャンペーンを実施。さらに、3館を各1ショップ以上買い回ると当選確率アップ。
実施期間：2026年8月6日(木)〜9月16日(水)
※対象の購入期間は2026年7月2日(木)〜9月16日(水)
※詳細は公式サイトで確認を
■ドラえもんPOPｰUP SHOP開催
＜ニュウマン新宿＞
期間：2026年7月14日(火)〜7月27日(月)
場所：2階 エキナカ イベントスペース
＜ルミネ新宿＞
期間：2026年8月20日(木)〜9月15日(火)
場所：ルミネ2 2階 イベントスペース2
ドラえもんグッズが大集合！毎日が楽しくなるアイテムが幅広く勢ぞろい！
(C)Fujiko‑Pro, Shogakukan,TV Asahi, Shin‑ei, and ADK
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。