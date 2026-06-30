◇ナ・リーグ カブス3-2パドレス（2026年6月29日 シカゴ）

快打で決めた。カブスの鈴木誠也外野手（31）が29日（日本時間30日）、本拠地でのパドレス戦に「4番・DH」で先発出場。2-2の9回2死二、三塁で相手守護神のミラーから劇的な左越えサヨナラ打をマークした。鈴木のメジャーでのサヨナラ打は24年8月16日ブルージェイズ戦以来2度目。

この試合前で今季2勝1敗、21セーブ、防御率0.78とメジャー屈指の守護神が投じた2球目88マイル（約141.6キロ）のスライダーだった。背番号27が振り抜くと、高々と上がった飛球が「つた」に吸い込まれてグラウンドに転がった。

本拠地は熱戦の勝利に大熱狂。鈴木はこの日は4回にも二塁打を放ち1点目の本塁を踏んだ。そして5回には同点中犠飛を放っていた。さらに試合を決める快打。「4番」の存在感を力強く発揮した。

試合後には歓喜の「ウォーターシャワー」を浴びた。そしてヒーローインタビューでは、「今日は風もあったので、“行ってくれ”と思っていた。そんなに簡単に打てる投手とは思ってなくて、とにかく勝てて良かった」と声を弾ませた。

チームはこれで3連勝。貯金を9とし本拠地の熱狂はいつまでも続いた。