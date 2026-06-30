「カブス−パドレス」（２９日、シカゴ）

カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、６回１／３を９安打２失点で８試合ぶりのクオリティースタート（６回以上、自責点３以下＝ＱＳ）を達成した。同点での降板となったため６勝目はならなかった。

立ち上がり２イニングは打者６人で抑えた今永。だが三回、連打を浴びてピンチを招くと遊ゴロ間に先制の１点を失った。続く四回もアンドゥハー、フランスに連打を浴びて無死二、三塁と攻め立てられ、１死後にボガーツの適時二塁打で追加点を奪われた。

この日は高めのフォーシームを投じる際に、捕手が頭上へミットを掲げるシーンもあり、不振脱却へ工夫をこらしたバッテリー。失点したイニングも最少失点で切り抜けゲームを壊さず。すると打線が五回に鈴木の犠飛で試合を振り出しに戻し、迎えた六回だった。

連打を浴びて無死一、二塁のピンチを招いた。ここから丁寧な投球で後続を打ち取り、生還を許さなかった。パドレス打線に勝ち越させず、ベンチに戻るとチームメートとタッチをかわした。

球数は９０球に達していたが、七回も続投。先頭のクロネンワースに粘られながらも二ゴロに打ち取った。ここでカウンセル監督がベンチを出て交代を告げた。６勝目はならなかったが復調のきっかけとなるマウンドだ。

今永５月中旬からスランプに陥り、５月１３日のブレーブス戦を最後に７戦連続でＱＳを達成できず。防御率が２点台から４点台へ悪化していた。