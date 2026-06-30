「日プ新世界」Leminoで振り返り生配信決定 練習生たちも登場
【モデルプレス＝2026/06/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の振り返り生配信が決定。Leminoプレミアムで7月に配信される。
【写真】「日プ」脱落イケメン「字から想い伝わる」直筆手紙
デビューを勝ち取るまでの練習生たちの奮闘を、ダンストレーナーを務めたKAITAと練習生自身の視点から改めて紐解く特別企画。KAITAは本番組でダンストレーナーを担当し、テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」やパフォーマンス「Fuego」の振り付けも手がけた人物。番組の“仕掛け人”だからこそ語れる舞台裏とともに、練習生たちと当時を振り返る。（modelpress編集部）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役として、社会現象を巻き起こした。練習生はダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。
過去3回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON1から、3年連続で「NHK紅白歌合戦」に出場し、ワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、2021年のSEASON2から、デビューシングルから8作連続でハーフミリオンを突破し、昨年はミリオンを達成したINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、デビュー1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生した。
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◆「日プ新世界」舞台裏を語る生配信決定
デビューを勝ち取るまでの練習生たちの奮闘を、ダンストレーナーを務めたKAITAと練習生自身の視点から改めて紐解く特別企画。KAITAは本番組でダンストレーナーを担当し、テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」やパフォーマンス「Fuego」の振り付けも手がけた人物。番組の“仕掛け人”だからこそ語れる舞台裏とともに、練習生たちと当時を振り返る。（modelpress編集部）
◆PRODUCE 101 JAPANとは
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役として、社会現象を巻き起こした。練習生はダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。
過去3回開催されたグループオーディションでは、2019年のSEASON1から、3年連続で「NHK紅白歌合戦」に出場し、ワールドツアーなどグローバルに活躍するJO1（ジェイオーワン）、2021年のSEASON2から、デビューシングルから8作連続でハーフミリオンを突破し、昨年はミリオンを達成したINI（アイエヌアイ）、2023年のTHE GIRLSから、デビュー1年目で「NHK紅白歌合戦」のトップバッターを務め、「日本レコード大賞」で新人賞を受賞したME:I（ミーアイ）が誕生した。
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