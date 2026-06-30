『オモウマい店』元アナウンサー、24歳で後を継いだ食事処…800円の「特製ラーメン」は約3玉の麺にチャーシュー＆目玉焼き＆とんかつ＆かき揚げ盛りだくさん
きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「キッチリ！ハッキリ！量ザックリ！田中公子アナ」が登場する。
【オモウマ写真】具材盛りだくさんの特製ラーメン800円
新潟・上越市にある創業63年目の食事処。地元の方から愛されている食堂で、現在は2代目となる女性店主が店を切り盛りしている。名物は、レンコンと豆苗の梅和え、ひじきの煮物、煮込みハンバーグ、コロッケ、とんかつ、冷奴などおかず15品の“日替わりランチ”（700円）。各おかずがアルミカップで小分けされ皿の上にひしめき合っており、その下から目玉焼きまで顔を出す、栄養バランスの取れた内容が好評となっている。
ほかにも、20年来通う客が注文するのが、“特製ラーメン”（800円）。約3玉の麺に、自家製チャーシュー、目玉焼き、とんかつ、かき揚げなどが入ったボリューミーな一品。“オムライス”（750円）は、ウスターソース、ケチャップで炒めた丼1.5杯分のご飯に、たまごを2個使ったぜいたくなもの。豚ロース肉を生醤油と砂糖で味付けした“焼肉丼”（800円）や、脂の少ないカナダ産の豚ロース肉を使う“カツ丼”（800円）といった丼ぶりものもある。
テキパキとした振る舞いとよく通る声が特徴の店主は、それもそのはず、元アナウンサーという異色の経歴の持ち主。高校卒業後に有線放送に勤めたあと、アナウンスコンクールで優勝したことを機に静岡や地元の放送局でも活躍。だが、店の創業者である母親が病気で他界したため、24歳で後を継ぐことに。それから43年間、店を守りつつ、現在でも店の休業日には司会などアナウンス業を続けている。
このほか、山梨・甲府の「信貴」最新映像を伝える。
■番組出演
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：狩野英孝、西畑大吾（なにわ男子）、大園玲・佐藤愛桜（櫻坂46）
【オモウマ写真】具材盛りだくさんの特製ラーメン800円
新潟・上越市にある創業63年目の食事処。地元の方から愛されている食堂で、現在は2代目となる女性店主が店を切り盛りしている。名物は、レンコンと豆苗の梅和え、ひじきの煮物、煮込みハンバーグ、コロッケ、とんかつ、冷奴などおかず15品の“日替わりランチ”（700円）。各おかずがアルミカップで小分けされ皿の上にひしめき合っており、その下から目玉焼きまで顔を出す、栄養バランスの取れた内容が好評となっている。
テキパキとした振る舞いとよく通る声が特徴の店主は、それもそのはず、元アナウンサーという異色の経歴の持ち主。高校卒業後に有線放送に勤めたあと、アナウンスコンクールで優勝したことを機に静岡や地元の放送局でも活躍。だが、店の創業者である母親が病気で他界したため、24歳で後を継ぐことに。それから43年間、店を守りつつ、現在でも店の休業日には司会などアナウンス業を続けている。
このほか、山梨・甲府の「信貴」最新映像を伝える。
■番組出演
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：狩野英孝、西畑大吾（なにわ男子）、大園玲・佐藤愛桜（櫻坂46）