上田綺世「日本のレベルは上がっている」…その差は確実に縮まりつつも「優勝したかった…」
日本代表は現地時間29日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦し、1−2の逆転負け。W杯優勝を目標に掲げていたなか、その夢はノックアウトステージ初戦で潰えることになった。
立ち上がりから相手に主導権を握られる展開の中、守備時はメリハリを付けたプレスに攻撃時はワールドクラスのセンターバック2枚を相手にイーブンなロングボールを収めて時間を作った。さらに、後半には鋭いシュートで相手守護神アリソンを脅かすなど、厳しい展開において最前線で身体を張り続けた背番号18。
今大会を迎える準備段階から誰もがチームのための行動を最優先するなど、代表チームの一体感や雰囲気は素晴らしいものだった。それだけにノックアウトステージ初戦での敗戦はより厳しいものとなった。
「どの国よりも一体感があることは自負してましたし、やっぱりもっとこのチームで、もちろんケガ人とかいろんなアクシデントもありましたけど、優勝したかったですね」
組み合わせの厳しさはもちろんあったものの、優勝を目指す上でブラジルのような強豪に勝利していくことは必須。今回の対戦では粘り強い守備で相手を苦しめた一方、90分を通してはある意味で妥当な結果にも映った。
上田はその強豪との差を真摯に受け入れながらも、確実にその差は縮まりつつあるとの肌感を語る。
「まだまだ個のクオリティもそうですし、戦術的にも試合内容で対等に戦えるようにはできなかったし、やっぱり握られてる時間も長かった。ただ、世界のトップ・トップのレベルに食らいついていける、食えるだけの力があるということは証明できた大会になったと思います」
「優勝トロフィーを、遅かれ早かれ日本代表が現実的にそこが目指せるようになってくると思うので、今回は負けちゃいましたけど、日本のサッカーレベルはどんどん上がっているし、それは今日の試合でも実感しました」
数字を残せなかった前回対戦から今回はチュニジア代表戦の2ゴールを含め確かな爪痕を残したストライカーは、「いつかダークホースではなく優勝候補と言われるような国になれると思うので、またそれぞれ自分のクラブで頑張ります」と、ここからさらなる高みを目指した新たなチャレンジに臨んでいく。
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