日本はブラジルと対戦し1-2で敗れW杯ベスト32敗退

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

この試合で出番のなかったMF久保建英は試合後、「今は本当に辛いというより、チームメイトに本当に申し訳ないなっていう気持ちが一番ありますね」と無念の思いを口にした。

日本は前半29分、MF佐野海舟のミドルシュートで先制に成功し、1点リードで前半を乗り切った。しかし、後半に入るとブラジルの猛攻を受け、後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許す。さらに後半アディショナルタイムには、途中出場のFWガブリエル・マルティネッリに決勝点を決められ、3大会連続で決勝トーナメント1回戦での敗退となった。久保はピッチの外からこの激闘を見守ることしかできなかった。

ベンチから試合を見ていた久保は、「外から見ていて、素晴らしい試合だったと思います」とピッチで戦った仲間を称えた。前半をリードして折り返したものの、逆転を許した展開については、「やっていたら選手なら分かると思うんですけど、やっぱりあれだけ主導権握っていたら、後半入ってこないかなって。案の定相手がたぶん変えてきて」と、ブラジルが戦術を変えてきたことが影響したと冷静に振り返った。

自身はアクシデントによりこの大一番のピッチに立てず、チームに貢献できなかったことへの悔しさが募る。「どうしようもない、本当に今回もどうしようもないことで、準備怠ったとかそういうことではないんですけど、持っていないというか」と悔しさを滲ませた。「他に参加できなかった選手もいるわけで、今回は1試合でしたけど、試合に出られたから、感触も良かったので非常に残念な思いはします」と自身の状態への手応えがあったからこその無念さを語った。

初のベスト8進出を目指した戦いは、ベスト32で幕を閉じた。最後まで戦い抜いたチームメイトに対し、久保は「僕が個人で残念というよりはみんなに申し訳ないなって気持ちが強いですね。見ていて誇らしかった」と最後まで仲間への思いを口にしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）