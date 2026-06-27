「ポイ活投資チャンネル」が「【ポイ活ルーティン】１０１,３９８ポイント獲得（6月1日～6月30日）（auPayプリペイド⇒ワンバンクルートサイレント改悪か！？）」を公開した。動画では、6月の1ヶ月間で10万ポイント以上を獲得した具体的なルーティンと、ポイ活ルートの「サイレント改悪」に関する最新情報が明かされている。



ポイ活において、還元ルートの最新動向を把握することは極めて重要だ。動画の前半では、毎月行っている「タダ取りポイ活」の内訳が解説される。その中で、au PAYプリペイドカードから「ワンバンク」へのチャージにおいて、0.5%分のPontaポイント付与が対象外になったという衝撃の事実が示された。「公共料金最強支払ルートに影響が出ます。従来でしたら合計2.5%還元出せていたんですが、残念ながら合計還元率は2%還元にダウンとなりました」と報告している。



さらに、クレジットカード積立の最適化についても言及。松井証券の積立を停止し、新たに三菱UFJカードゴールドと「三菱UFJ eスマート証券」を組み合わせた積立を開始したことを紹介した。クレカ積立ポイントアップにより「2%還元となります」と述べ、常に最新の還元率に応じてルートを見直す機動力を見せている。



動画の後半では、一気にポイントを稼ぐ「キャンペーン攻略」の全貌が語られる。三井住友銀行の「Olive限定！外貨預金口座開設キャンペーン」で5万ポイントを獲得するなど、5つのキャンペーンを駆使して合計7万9,000ポイントを獲得した手法を公開。「極端な話、数分のみ1万米ドル保有しておくことだけで5万円をもらえちゃう」と、驚くべき高効率な攻略法を紹介した。



緻密な日々のルート構築と、高還元キャンペーンの積極的な活用。これらの手法を両輪で回すことで、同チャンネルは目標の年間45万ポイントをわずか半年で突破した。変わりゆくポイント経済圏において、常に情報をアップデートし続けることこそが、ポイ活を成功に導く最大の鍵である。



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