「高級車以上の装備」新型ハスラーXのマイナーチェンジがヤバい…車中泊もこなす驚異のコスパにワンソクTubeも驚愕

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【スズキさん分かってる!】新型ハスラーX 2026マイナーチェンジ徹底解説! 内装･外装･収納･車中泊をレポート! 250万円以下の軽自動車でこの装備はヤバい… SUZUKI HUSTLER X」を公開した。動画では、マイナーチェンジを果たしたスズキ「ハスラー」の上級グレード「X」を徹底レビューし、軽自動車の枠を超えた充実の装備と実用性の高さを解説している。



ワンソク氏は自身でも派生グレード「タフワイルド」を購入しているが、今回は通常モデルの「X」に注目。外観について「少し丸みを帯びたデザインになりましたよね」と評し、先代の直線基調から親しみやすい顔つきへ変化したことを指摘する。



車内に乗り込むと、ブラウンのレザー調素材をあしらったドアトリムやコンビネーションシートに触れ、質感が大幅に向上していると評価。さらに、日差しを遮る「360°プレミアムUV&IRカットガラス」が採用されている点に対し、「この辺は高級車以上の装備と言えるんじゃないでしょうか」と驚きを隠せない様子を見せた。



また、今回のマイナーチェンジ最大の目玉として、ついに採用された「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」を紹介。運転の快適性と安全性が格段に向上したことを力説する。後席については、足元の広大さと左右に備わるパーソナルテーブルなどの使い勝手を高く評価した。



ラゲッジスペースでは、水や汚れに強い防汚加工や、取り外して丸洗いできるアンダートレイの実用性に注目。「用途の幅が一気に広がってかなり便利」と絶賛し、助手席を前倒しして生み出される広大なスペースを利用した車中泊の可能性にも言及した。



マイナーチェンジによって快適装備を拡充し、ユーティリティにさらに磨きがかかった新型ハスラー。日常使いから休日のアウトドアまで、あらゆるシーンをカバーできる頼もしい相棒を探しているなら、確かな選択肢となる一台だ。