お笑いタレント明石家さんま（70）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）に出演し、懇意にしているサッカー日本代表選手との関係性を明かした。

20日（日本時間21日）に行われ、同局で生中継されるFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本−チュニジア戦を前にした特番。さんまはスタジオ生出演したほか、選手への事前インタビューの映像を流された。

まず登場したのは、MF堂安律（28＝Eフランクフルト）。さんまはプライベートでも懇意にしており、「堂安と俺がしゃべっているのも、俺が不思議なことで。何が縁でこうなったのか。テレビ局のスタッフと、“堂安とご飯行きます”って」と、知り合うきっかけを明かした。食事会には、何と俳優・木村拓哉の姿も。「木村拓哉とさんまに囲まれた食事会」と話した。

「やばかったですね。ホント生意気な人ですよね、僕」と恐縮する堂安に、さんまは「それくらいの人になったということやろ？」と称賛。「日本の芸能界で、さんまと木村に囲まれてご飯食べるの、工藤静香くらいやろ？」と笑わせていた。

さんまは堂安とお互いの誕生日を祝い合ったり、昨年は堂安の結婚式にも出席するなど、交流が続いている。