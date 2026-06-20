【夏の熱中症対策3選】水分補給と栄養ケアで暑い季節を乗り切るコツ

猛暑が続く日本の夏を健康に乗り切るためには、毎日の適切な熱中症対策が欠かせません。汗とともに失われがちな水分やミネラルを補ったり、夏バテに負けない健康的な身体を維持するための栄養を補給することが大切です。今回はファインから、日々の生活の中で簡単に美味しく取り入れられる、おすすめ熱中症対策アイテムを3つ厳選してご紹介します。

プロテインで夏に負けない身体づくり

暑さのせいで食欲が落ちてしまいがちな夏。冷たい麺類や軽めの食事で済ませる機会も増え、タンパク質やビタミン類が不足しやすくなりがちです。

『ファインプロテインダイエット』は、植物由来のソイプロテインをベースに、アサイーやマカなど5種類のスーパーフードを配合。さらに11種類のビタミンと4種類のミネラルも摂取できます。

「ベリーミックス味」は、すっきりとした爽やかな甘さとフルーティーな味わいです。プロテインでありながら、プチプチとしたチアシードの食感が斬新でまるでベリーの種のような味わいでした。

バラエティ豊かなフレーバーが揃っており、風味豊かな抹茶風味、上品な甘さの焼き芋ブリュレ風味、満足感のある贅沢ショコラ風味などがあります。

シェイカー要らずで飲めるのでお手軽で取り入れやすいところも◎。

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進化系スポーツドリンクで日差しケア

熱中症対策の基本といえばまずはこまめな水分補給です。今年の夏は、さらに一歩進んだ新しいアプローチのケアを取り入れてみませんか。

『マイスポーツドリンクパウダーUVサポート』は、“水分補給×日差しケア”という日本初の画期的な新発想から生まれた粉末タイプのスポーツドリンクです。

汗をかいた身体に素早く浸透する水分やミネラル、夏の元気をサポートするクエン酸やビタミンCをしっかりと補給。

注目の美容成分としてリンゴの未熟果実から抽出された「リンゴ由来プロシアニジン」も配合されています。

持ち運びにも便利な粉末タイプで、水に溶かすだけで甘さ控えめのすっきりとしたリンゴ風味の美味しいドリンクが出来上がります。

毎日の通勤・通学時のお出かけ前や、アウトドア、スポーツシーンなど、強い日差しが気になる夏のあらゆる場面で頼もしい味方になってくれるはずです。

ゼリサプでおやつ感覚の栄養チャージ

普段の食事だけでは不足しがちな栄養素を、おやつ感覚でチュルッと手軽に補えるのが『ゼリーdeサプリ（ゼリサプ）』です。

家族みんなで楽しく続けられるようにと、大人気のアートユニット「tupera tupera（ツペラ ツペラ）」がパッケージデザインを手掛け、ユーモアあふれる可愛いイラストとメッセージが書かれた新パッケージへとリニューアルされました。

「おいしい野菜＋亜鉛20本」は1本に野菜120g分の栄養素を凝縮したオレンジ風味、「まいにち果物＋鉄20本」1日に必要な鉄分6.5gが摂取できる砂糖不使用のブルーベリー風味となっています。

個包装のスティックタイプなので、お出かけ先や仕事の合間にもサッと食べやすく、冷蔵庫で冷やしてデザート感覚でも美味しく食べられます。

日々の食事とファインのアイテムで、暑さが本格化する前から対策を始め、元気に夏を乗り切りましょう。