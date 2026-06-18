ゴリラスパイクが足裏をほぐす！　ゴリラシリーズから凸凹健康サンダル「ゴリラの裸足」販売開始

ドウシシャは6月18日、「ゴリラの裸足（はだし）」を、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」にて販売を開始します。

■立体的なゴリラの顔で歩くたびに足裏を刺激

同商品は、足裏をぐりぐりと刺激する立体感のある健康サンダル。

インソール部分のほか、アウトソールやアッパー部分にいたるまで、球体が集合したような凹凸のあるデザインとなっています。

また、中央部分には、他の凹凸より約5mm高く設計した立体的なゴリラの顔を配置しており、歩くたびに足裏をしっかり刺激します。

素材には、衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用しました。見た目のボリューム感に反して軽量で柔らかいのが特徴です。

カラーは、ブラック、グレー、ホワイトのベーシックカラーにくわえ、ミントグリーンの全4色を用意しました。

■商品概要

名称：ゴリラの裸足（はだし）

カラー：ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーン

サイズ（約）：S（22.0cm〜23.0cm）、M（23.0cm〜24.0cm）、L（24.0cm〜25.0cm）

質量（約）：240ｇ（Mサイズ、片足）

（フォルサ）