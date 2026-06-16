りんごちゃんが3日で2kg減！「ドンキ冷凍食品」ダイエットレシピ、紹介されなかった激ウマ1品を紹介
食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています
ダイエット成功の話題でこれまでたびたび話題になっているのが、りんごちゃん。TBSの人気バラエティー番組『熱狂マニアさん！』の企画からはじまり、これまでに「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転寿司ダイエット」に挑戦し、約15キロ減という結果を出してきました。
そして先日放送されたのが第4弾。ドン・キホーテの冷凍食品を使って、3日間のダイエットにチャレンジするという内容でした。
結果は、3日で2キロの体重減。番組では揚げ物や大盛りパスタを食べ、間食まで楽しむりんごちゃんの様子が紹介されました。こんなにがっつり食べておきながら、なぜダイエット効果があったのか、驚いている人も少なくないはずです。
実は今回のりんごちゃん3日間ダイエットメニューを考案させていただいたのが、私。しっかり食べながらも、結果が期待できる献立を真剣に考えました。ここでは、番組内で紹介されなかった料理を1つ紹介し、無理なく体重減を目指せるダイエットのポイントをお伝えします。
◆ドンキの冷凍食品はダイエットメニューに活躍する
今回の番組でテーマとなったのが、“ドンキの冷凍食品”をメイン食材に使うこと。
ドンキの冷凍食品は緑黄色野菜から高たんぱく食材までダイエット向きの食材が豊富でありながら、レンチンだけで使える、コスパに優れている点でも秀逸です。
ダイエット成功の秘訣は、商品をそのまま使うのではなく、ちょっぴり工夫を凝らすこと。例えば「冷凍てりやきチキンステーキ」は、甘辛いタレを鶏ガラスープで落として別シーンで活用し（スープのベースに最適！）、チキンはヘルシーな状態でたっぷり食べる提案にしました。
他にも工夫のポイントをいくつか挙げてみましょう。
◆油は悪者にせず、味方につける
ダイエットの敵にされがちなのが、脂質。過剰な摂取は悪影響を与えますが、糖質の吸収をゆるやかにしてくれる利点に注目すれば、オイル入りのドレッシングだってダイエット料理に使えるようになります。
またごま油や菜種油が含まれる韓国海苔を料理にトッピングすることで味にコクを与え、料理全体に満足感をもたらしてくれます。
そしてさらに注目すべきは、MCTオイル。ドンキのオリジナル商品として登場しています。このオイルはダイエットオイルと言われ、脂肪燃焼を促進する効果が期待できます。1日スプーン1杯程度の少量が適量で、短期間ではなく継続摂取が理想とされています。
◆番組では紹介されていないダイエットそばのレシピ
それでは早速レシピの紹介に移りましょう。これから暑くなる季節にピッタリの“冷やし蕎麦”をご紹介します。蕎麦は主食の中でも血糖値が上がりにくい低GI食品。
これをてりやきチキン、明太子ドレッシング、韓国海苔と合わせましょう。ダイエット効果を底上げするMCTオイルも忍ばせて。薬味には脂肪燃焼などによる体重減少効果が期待できるブロッコリースプラウトをたっぷり添えています。
作り方はカンタン。てりやきチキン3個をレンジで温め、鶏ガラスープでタレ部分を落とします（スープは別で活用するのがオススメ）。チキンは食べやすい大きさにカットしておきましょう。
1人分80gの蕎麦を茹でて冷水で冷やしたあと、ボウルでチキンとめんつゆ（濃縮タイプ）大さじ1、韓国海苔個包装1パック分（手でちぎる）、MCTオイル大さじ1/2を加えて軽く和えて器に盛りつけます。
仕上げに温泉たまごとブロッコリースプラウトを添えて、明太子ドレッシングを大さじ2〜3かければ完成です。
ダイエットメニューについてはまだまだお伝えしたいことがたくさんありますが、ダイエットを考える上で最も大事にしたいのは、食べる喜びです。しっかり食べて健康的なダイエットを目指すのが一番だと考えています。
さあ、りんごちゃんの成功を見てダイエット意欲が芽生えたみなさん、くれぐれも無理なく楽しみながら頑張ってくださいね！
＜文・撮影／食文化研究家 スギアカツキ＞
【スギアカツキ】
食文化研究家、長寿美容食研究家。東京大学農学部卒業後、同大学院医学系研究科に進学。基礎医学、栄養学、発酵学、微生物学などを学ぶ。現在、世界中の食文化を研究しながら、各メディアで活躍している。女子SPA！連載から生まれた海外向け電子書籍『Healthy Japanese Home Cooking』（英語版）好評発売中。著書『やせるパスタ31皿』（日本実業出版社）が発売中。Instagram：@sugiakatsuki／Twitter：@sugiakatsuki12
ダイエット成功の話題でこれまでたびたび話題になっているのが、りんごちゃん。TBSの人気バラエティー番組『熱狂マニアさん！』の企画からはじまり、これまでに「缶詰ダイエット」、「低糖質・低カロリー食材ダイエット」、「回転寿司ダイエット」に挑戦し、約15キロ減という結果を出してきました。
結果は、3日で2キロの体重減。番組では揚げ物や大盛りパスタを食べ、間食まで楽しむりんごちゃんの様子が紹介されました。こんなにがっつり食べておきながら、なぜダイエット効果があったのか、驚いている人も少なくないはずです。
実は今回のりんごちゃん3日間ダイエットメニューを考案させていただいたのが、私。しっかり食べながらも、結果が期待できる献立を真剣に考えました。ここでは、番組内で紹介されなかった料理を1つ紹介し、無理なく体重減を目指せるダイエットのポイントをお伝えします。
◆ドンキの冷凍食品はダイエットメニューに活躍する
今回の番組でテーマとなったのが、“ドンキの冷凍食品”をメイン食材に使うこと。
ドンキの冷凍食品は緑黄色野菜から高たんぱく食材までダイエット向きの食材が豊富でありながら、レンチンだけで使える、コスパに優れている点でも秀逸です。
ダイエット成功の秘訣は、商品をそのまま使うのではなく、ちょっぴり工夫を凝らすこと。例えば「冷凍てりやきチキンステーキ」は、甘辛いタレを鶏ガラスープで落として別シーンで活用し（スープのベースに最適！）、チキンはヘルシーな状態でたっぷり食べる提案にしました。
他にも工夫のポイントをいくつか挙げてみましょう。
◆油は悪者にせず、味方につける
ダイエットの敵にされがちなのが、脂質。過剰な摂取は悪影響を与えますが、糖質の吸収をゆるやかにしてくれる利点に注目すれば、オイル入りのドレッシングだってダイエット料理に使えるようになります。
またごま油や菜種油が含まれる韓国海苔を料理にトッピングすることで味にコクを与え、料理全体に満足感をもたらしてくれます。
そしてさらに注目すべきは、MCTオイル。ドンキのオリジナル商品として登場しています。このオイルはダイエットオイルと言われ、脂肪燃焼を促進する効果が期待できます。1日スプーン1杯程度の少量が適量で、短期間ではなく継続摂取が理想とされています。
◆番組では紹介されていないダイエットそばのレシピ
それでは早速レシピの紹介に移りましょう。これから暑くなる季節にピッタリの“冷やし蕎麦”をご紹介します。蕎麦は主食の中でも血糖値が上がりにくい低GI食品。
これをてりやきチキン、明太子ドレッシング、韓国海苔と合わせましょう。ダイエット効果を底上げするMCTオイルも忍ばせて。薬味には脂肪燃焼などによる体重減少効果が期待できるブロッコリースプラウトをたっぷり添えています。
作り方はカンタン。てりやきチキン3個をレンジで温め、鶏ガラスープでタレ部分を落とします（スープは別で活用するのがオススメ）。チキンは食べやすい大きさにカットしておきましょう。
1人分80gの蕎麦を茹でて冷水で冷やしたあと、ボウルでチキンとめんつゆ（濃縮タイプ）大さじ1、韓国海苔個包装1パック分（手でちぎる）、MCTオイル大さじ1/2を加えて軽く和えて器に盛りつけます。
仕上げに温泉たまごとブロッコリースプラウトを添えて、明太子ドレッシングを大さじ2〜3かければ完成です。
ダイエットメニューについてはまだまだお伝えしたいことがたくさんありますが、ダイエットを考える上で最も大事にしたいのは、食べる喜びです。しっかり食べて健康的なダイエットを目指すのが一番だと考えています。
さあ、りんごちゃんの成功を見てダイエット意欲が芽生えたみなさん、くれぐれも無理なく楽しみながら頑張ってくださいね！
＜文・撮影／食文化研究家 スギアカツキ＞
【スギアカツキ】
食文化研究家、長寿美容食研究家。東京大学農学部卒業後、同大学院医学系研究科に進学。基礎医学、栄養学、発酵学、微生物学などを学ぶ。現在、世界中の食文化を研究しながら、各メディアで活躍している。女子SPA！連載から生まれた海外向け電子書籍『Healthy Japanese Home Cooking』（英語版）好評発売中。著書『やせるパスタ31皿』（日本実業出版社）が発売中。Instagram：@sugiakatsuki／Twitter：@sugiakatsuki12