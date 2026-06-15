“空前の平成女児ブーム”到来でファミマが初コラボ 「ナカムラくん」「ベリエちゃん」限定ぷにぷにチャーム登場
【モデルプレス＝2026/06/15】ファミリーマートは、平成に社会旋風を巻き起こしたアパレルブランド「メゾピアノ」「エンジェルブルー」と初コラボレーションした企画を6月16日（火）10:00より、全国のファミリーマート約16,400店にて開始。対象のグミを手に入れると貰える数量限定「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種類）」が登場する。
【写真】懐かしキャラをあしらったチャーム全4種
近年、2000年代のキャラクターたちが次々と復刻される現象が起きており、日本に空前の“平成女児ブーム”が到来。アパレルや雑貨が復刻し、期間限定POPUPショップでは完売が続出するなど、当時キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に熱狂が拡大している。このようなトレンドを背景とし、当時人気を誇ったナルミヤ・インターナショナルの代表的キャラクターである、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」を起用した企画を展開する。
期間中、対象のグミを2個同時に購入するごとに、「ナカムラくん」や「ベリエちゃん」をデザインしたぷにぷにチャームが全4種類からいずれか1個もらえる。数には限りがあり、なくなり次第終了。当時の懐かしさと可愛さ、そして思わず触りたくなる“ぷにぷに”な質感が詰まった、ファンにはたまらないアイテムとなっている。対象は「コーラアップ」「ラムネアップ」「メロンソーダアップ」「ハニーレモンソーダアップ」「FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ」のほか、6月16日に新登場する「果汁グミSpecial黄金桃」の計6商品となる。（modelpress編集部）
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◆平成女児の憧れブランドとファミマがコラボ
近年、2000年代のキャラクターたちが次々と復刻される現象が起きており、日本に空前の“平成女児ブーム”が到来。アパレルや雑貨が復刻し、期間限定POPUPショップでは完売が続出するなど、当時キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に熱狂が拡大している。このようなトレンドを背景とし、当時人気を誇ったナルミヤ・インターナショナルの代表的キャラクターである、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」を起用した企画を展開する。
◆オリジナルぷにぷにチャームは全4種類
期間中、対象のグミを2個同時に購入するごとに、「ナカムラくん」や「ベリエちゃん」をデザインしたぷにぷにチャームが全4種類からいずれか1個もらえる。数には限りがあり、なくなり次第終了。当時の懐かしさと可愛さ、そして思わず触りたくなる“ぷにぷに”な質感が詰まった、ファンにはたまらないアイテムとなっている。対象は「コーラアップ」「ラムネアップ」「メロンソーダアップ」「ハニーレモンソーダアップ」「FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ」のほか、6月16日に新登場する「果汁グミSpecial黄金桃」の計6商品となる。（modelpress編集部）
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