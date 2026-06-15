じゃがいも×バナナの“最驚東京みやげ”誕生！6月16日より「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」が新発売
株式会社グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、カルビー株式会社の「Jagabee」とコラボレーションしたポテトスナック「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を新発売。2026年6月16日(火)より東京駅一番街「東京おかしランド」で先行発売する。
【画像】東京ばな奈35周年！コラボ第2弾の相手は「Jagabee」
■【東京ばな奈35周年】コラボイヤー第2弾は「東京ばな奈」×「Jagabee」
1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。“みんなにワクワク楽しんでもらうこと”をモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出してきた。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長している。35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催中。
記念すべき第2弾は「Jagabee」とのスペシャルコラボだ。
※1：集計期間:1991年11月22日〜2025年4月30日
※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
■“最驚東京みやげ”誕生！じゃがいも×バナナの奇跡の出合い
味・香り・食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッとした食感の「Jagabee」。東京ばな奈らしいバナナの味わいとコク深い発酵バターを加えることで、ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいに。普段なら出合うことのない“じゃがいも×バナナ”の組み合わせは、まさに“最驚”のコラボレーション！
商品名：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入
価格：8袋入1188円
■今だけ！「東京おかしランド」だけのグッズ付きスペシャルセット
東京駅一番街「東京おかしランド」だけのスペシャルセットも登場。「東京じゃがばな奈」と「東京ばな奈」に、おやつを入れるなど使い方はさまざまな「東京ばな奈 クリアポーチ」、東京ばな奈がずらりと並ぶワクワク楽しい「東京ばな奈 ミニタオル」の4点がセットになっている。
商品名：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット
内容：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入、東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入、東京ばな奈 クリアポーチ、東京ばな奈 ミニタオル 各1点
価格：3300円
■東京ばな奈35周年記念！オリジナルステッカープレゼントも実施
東京駅一番街「東京おかしランド」にて「東京じゃがばな奈」を購入した先着3000人にオリジナルステッカーがプレゼントされる。東京ばな奈のパッケージやシンボルマーク、35周年記念ロゴがかわいいデザインとなっている。
※1会計につき1点を配布
※なくなり次第終了
■販売情報
【取扱店】
●2026年6月16日(火)〜7月16日(木)
東京駅一番街「東京おかしランド」にて先行販売
場所：東京駅八重洲地下中央口改札でてすぐ
営業時間：9時〜21時
●2026年7月17日(金)〜
東京駅一番街「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売
※表示の価格は参考小売価格
※取扱店は変更になる場合あり
■「東京ばな奈ワールド」とは
1991年、“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京みやげナンバーワン(※3)の「東京ばな奈」から始まったスイーツブランド。バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を⽣み出している。「東京ばな奈」は通算販売数20億個(※4)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※5)を獲得。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、⽇本国内はもちろん海外からの旅⾏客にも“⽇本を代表するおみやげ”として親しまれている。
※3：過去1年間で友⼈・同僚・家族からもらった｢東京のおみやげ｣ランキングナンバーワン((株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2⽉5⽇〜2月7⽇))
※4：集計期間：1991年11月22日〜2025年4月30日
※5：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】東京ばな奈35周年！コラボ第2弾の相手は「Jagabee」
1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。“みんなにワクワク楽しんでもらうこと”をモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出してきた。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長している。35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催中。
記念すべき第2弾は「Jagabee」とのスペシャルコラボだ。
※1：集計期間:1991年11月22日〜2025年4月30日
※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
■“最驚東京みやげ”誕生！じゃがいも×バナナの奇跡の出合い
味・香り・食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッとした食感の「Jagabee」。東京ばな奈らしいバナナの味わいとコク深い発酵バターを加えることで、ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいに。普段なら出合うことのない“じゃがいも×バナナ”の組み合わせは、まさに“最驚”のコラボレーション！
商品名：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入
価格：8袋入1188円
■今だけ！「東京おかしランド」だけのグッズ付きスペシャルセット
東京駅一番街「東京おかしランド」だけのスペシャルセットも登場。「東京じゃがばな奈」と「東京ばな奈」に、おやつを入れるなど使い方はさまざまな「東京ばな奈 クリアポーチ」、東京ばな奈がずらりと並ぶワクワク楽しい「東京ばな奈 ミニタオル」の4点がセットになっている。
商品名：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット
内容：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入、東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入、東京ばな奈 クリアポーチ、東京ばな奈 ミニタオル 各1点
価格：3300円
■東京ばな奈35周年記念！オリジナルステッカープレゼントも実施
東京駅一番街「東京おかしランド」にて「東京じゃがばな奈」を購入した先着3000人にオリジナルステッカーがプレゼントされる。東京ばな奈のパッケージやシンボルマーク、35周年記念ロゴがかわいいデザインとなっている。
※1会計につき1点を配布
※なくなり次第終了
■販売情報
【取扱店】
●2026年6月16日(火)〜7月16日(木)
東京駅一番街「東京おかしランド」にて先行販売
場所：東京駅八重洲地下中央口改札でてすぐ
営業時間：9時〜21時
●2026年7月17日(金)〜
東京駅一番街「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売
※表示の価格は参考小売価格
※取扱店は変更になる場合あり
■「東京ばな奈ワールド」とは
1991年、“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京みやげナンバーワン(※3)の「東京ばな奈」から始まったスイーツブランド。バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を⽣み出している。「東京ばな奈」は通算販売数20億個(※4)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※5)を獲得。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、⽇本国内はもちろん海外からの旅⾏客にも“⽇本を代表するおみやげ”として親しまれている。
※3：過去1年間で友⼈・同僚・家族からもらった｢東京のおみやげ｣ランキングナンバーワン((株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2⽉5⽇〜2月7⽇))
※4：集計期間：1991年11月22日〜2025年4月30日
※5：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。